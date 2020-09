"Pirms spēles nebija grūti." Tīna Graudiņa pēc pirmās uzvaras EČ apakšgrupā

"Bijām labi noskaņojušās spēlei un gribējām pretinieces pārspēt jau no paša spēles sākuma," pēc spēles teica Graudiņa. "Bijām izstrādājušas mača plānu ar treneri Andri Krūmiņu un pie tā pieturējāmies. Bijām labākas par pretiniecēm, un rezultāts varēja būt vēl lielāks, jo pirmajā setā man divreiz nosvilpa nepareizu piespēli."

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.