Video ⟩ Kā pasakā! Stambulā noslēpumainai sievietei seko svīta ar suņiem, kaķiem un putniem

Dilāra Iltere no Stambulas publicējusi video vietnē "Twitter" 2017. gadā, taču tas ir populārs vēl joprojām. Video redzams pārsteidzošs skats - kāda sieviete uz ielas vadījusi dzīvnieku parādi. To vidū bijuši kaķi, suņi un putni. Cilvēki cītīgi vērojuši noslēpumaino sievieti, it kā viņa būtu princese, kura izkāpusi no kādas Disneja multenes, vēstī izklaides portāls "Bored Panda".