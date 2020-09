Parisa Hiltone gatavojas kļūt par mammu dvīņiem

Sabiedrības dāma Hiltone, kas no pagājušā gada aprīļa ir kopā ar uzņēmēju un ģimenes draugu Kārteru Reimsu, iepriekš atklāti runājusi par savu lēmumu pirms dažiem gadiem iesaldēt olšūnas. Parisa atklājusi, ka piemēru ņēmusi no savas draudzenes Kimas Kardašjanas-Vestas. “Mums ar Kimu par šo tēmu bija brīnišķīga saruna,” sacījusi Hiltone intervijā laikrakstam “The Sunday Times”, minot, ka realitātes šova “Keeping Up with the Kardashians” zvaigzne pat ieteikusi savu ārstu.