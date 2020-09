Igaunijā vētra atstājusi bez elektroenerģijas vairāk nekā 6300 mājsaimniecību

Kā vēsta elektroenerģijas piegādes uzņēmums "Elektrilevi", bez elektrības palikuši 3399 tā klienti Sāremā, 1014 Hījumā un 1379 Harju apriņķī. Vienīgi no Veru apriņķa Igaunijas dienvidaustrumos ziņu par energoapgādes traucējumiem nav.

Igauniju vētra no Somijas puses sasniedza jau no rīta, radot traucējumus prāmju satiksmē. Kuģniecības kompānijas "Eckero Line" un "Viking Line" ziņojušas par reisu atcelšanu starp Tallinu un Helsinkiem, bet prāmju operators "TS Laevad" atcēlis reisus starp Rohukilu Igaunijas rietumu piekrastē un Hījumā salu, savukārt prāmju satiksme no Virtsu Igaunijas kontinentālajā piekrastē uz Kuivastu Muhu salā turpinās.