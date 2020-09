Kādēļ pēdējos gados slavenībām un influenceriem kļuvis populāri rīkot viltus kāzas?

Realitātes šovu zvaigznes un influenceri nav vienīgie, kas izmanto viltus kāzas. Kad aktrise Dženifera Anistone izšķīrās no sava vīra Džastina Terū, portāls “TMZ” paziņoja, ka neesot nekādu pierādījumu par viņu laulības eksistenci. Portāls uzzinājis, ka pāris neesot iesniedzis pieprasījumu Losandželosas apgabalam laulības licences saņemšanai. Daudzi runā, ka abi nekad neesot oficiāli salaulājušies. Anistone un Terū nav par to atklāti runājuši, kā arī neviens no viņiem neesot nolīdzis šķiršanās advokātu, ko mediji noteikti būtu pamanījuši.