"Strādājam pie kaut kā interesanta." UFC prezidents ieskicē, kad varētu atgriezties Makgregors

Jau laikā, kad Makgregors paziņoja par karjeras noslēgšanu jau trešo reizi, daudzi jaukto cīņas mākslu (MMA) fani bija skeptiski noskaņoti. Fakts, ka cīkstonis neizņēma savu vārdu no USADA dopinga testēšanas saraksta ideju par to, ka viņš cimdus uz nagliņas vēl nav kāris.

Viens no Makgregora argumentiem par aiziešanu no sporta bija fakts, ka neviena no piedāvātajām cīņām viņu neesot ieintriģējusi. MMA faniem atliek cerēt, ka "interesantā" cīņa pie kā strādā Vaits tāda šķitīs arī slavenajam īram