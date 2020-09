Zināmi "joku Nobela prēmijas" nominati - tostarp Putins, Tramps, Lukašenko un fekāliju naža autors

Parasti zinātniskā humora žurnāla "Annals of Improbable Research" rīkotā balvas pasniegšana notiek klātienē.

Šogad, Covid-19 pandēmijas dēļ, apbalvošanas ceremonija notika tiešsaistē. Šī ceremonija bija īpaša ar to, ka to vadīja Andre Geims, Lielbritānijā strādājošs fiziķis, kurš ir viens no retajiem zinātniekiem, kas saņēmis gan "joku Nobelu", gan īstu Nobela prēmiju.