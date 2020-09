"Riga" UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā izcīna minimālu uzvaru pār Sanmarīno klubu

Abas komandas piektdienas rītā spēli turpināja no 26.minūtes, jo ceturtdien futbolisti vētras dēļ nepaguva aizvadīt pilnvērtīgu puslaiku.

Piektdien pirmā puslaika atlikušajās 20 minūtēs bumbu lielākoties kontrolēja "Riga", kas savas aktīvās spēles dēļ arī ieguva vairākas standartsituācijas no stūra sitiena izspēles punkta, taču nevienu no tām neizdevās realizēt.

Arī otrajā puslaikā "Riga" uzbrukumā devās jau no pirmajām minūtēm. Aktivitāte pretinieku laukuma pusē deva rezultātu, jo pēc aptuveni desmit nospēlētām minūtēm netālu no soda laukuma tika paklupināts Džordans Nkololo. Rīdzinieki savu iespēju no standartsituācijas prata izmantot, bumbu ar tiešo sitienu vārtos raidot Pedrinju.