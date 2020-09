"Domā, ka mēs mirsim?" Kā NBA pirms 60 gadiem gandrīz zaudēja vienu no visu laiku talantīgākajām komandām

Tomēr 1960. gada 18. janvārī šo spēlētāju karjeras un dzīves varēja aprauties priekšlaicīgi. "Lakers", kas tobrīd vēl bāzējās Mineapolisā, ar lidmašīnu devās mājās no izbraukuma spēles Seintluisā pret vietējo "Hawks".

Kā jau minēts, lidmašīnai nestrādāja nekas, tai skaitā arī logu tīrāmie, kā rezultātā pilotiem nācās izliekties pa logu, lai priekšējo stiklu notīrītu ar roku. Viens no pilotiem šādi pamatīgi apsaldēja pusi sejas. Neviens lidmašīnā nezināja, cik augstu viņi ir, vai arī, kur atrodas. Vienīgā skaidrība bija par to, ka degviela paliek arvien mazāk.

Piloti zināja, ka degviela bākā vairāk nepaliek, līdz ar to bija jāpieņem lēmums par piezemēšanos. Par laimi viens no pilotiem saskatīja kādu lauku, kur lidmašīna varētu piezemēties. Tomēr tas bija tālu no droša varianta un piloti visus aicināja būt gataviem triecienam.