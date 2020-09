Policija speciāli nekontrolēs ar privāto transportu no Lietuvas un Igaunijas ieceļojošos

Neraugoties uz to, ka Igaunija un Lietuva abas ir iekļautas to valstu sarakstā, no kurām ierodoties Latvijā ir jāievēro pašizolācija, Valsts policija (VP) robežu tuvumā nerīkos speciālus reidus, lai identificētu vai pārbaudītu ar privātajiem transportlīdzekļiem vai kājām ieceļojošos cilvēkus.