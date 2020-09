Pļaviņš/Točs zaudē astotdaļfinālā un dalību EČ noslēdz devītajā vietā

Pirmais sets latviešiem nesanāca jau no paša sākuma. Izdevās beigās pietuvoties līdz 14:17, bet setu nācās zaudēt ar 17:21.

Otrais sets sākās ar 2:0 latviešu labā un turpinājās, Točam ar Pļaviņu pussolīti esot priekšā. Pēc tehniskā pārtraukuma Točam un Pļaviņam izdevās panākt 14:11, piespiežot itāļus pieprasīt pārtraukumu. No turpmākajām septiņām izspēlēm sešās uzvarēja viesi, izvirzoties vadībā ar 17:15 un noturot pārsvaru līdz seta beigām.

Šmēdiņš ar Samoilovu ir vieni no pieredzējušākajiem turnīra dalībniekiem. Turklāt viņu rēķinā ir 2015.gada Eiropas čempionu tituls, kā arī četri sudraba medaļu komplekti, tai skaitā pirms trim gadiem Jūrmalā. Šmēdiņam mājās ir arī 2010.gada bronza, kas izcīnīta pārī ar Mārtiņu Pļaviņu.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.