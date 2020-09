Medijs: Iespējams, ar Covid-19 inficējušies divi Krievijas vēstniecības diplomāti

"Diplomātiskā pase piešķir privilēģijas, bet tā nav imunitāte imunitāte ne no gripas, ne Covid," uzsver Ārlietu ministrijas (ĀM) pārstāvis Jānis Beķeris.

Viņš norāda, ka ir svarīgi, lai diplomātiem sniedzot konsulāro palīdzību būtu iespēja pārvietoties, taču pret šo privilēģiju jāizturas atbildīgi. Latvijas diplomāti to ievērojot un aicināti ievērot epidemioloģisko drošību tiek arī ārvalstu diplomāti.

Materiāls uzņemts 20. augustā un tikai dažas dienas pirms fiksētajiem notikumiem, Ušakovs atgriezies no brauciena uz Krieviju.

Redzams, ka Krievijas militārais atašejs ieteikumus diplomātiem par pašizolāciju ignorējis un pēc atgriešanās no Krievijas ne tikai brīvi uzturējies sabiedriskās vietās bet arī bijis bez sejas maskas. Vai kādam no vēstniecības darbiniekiem konstatēta saslimšana ar Covid-19, skaidra atbilde netiek sniegta.

"Mēs varam paziņot, ka nekomentējam jautājumus, par mūsu diplomātisko misiju aiz robežām darbinieku veselību un privāto dzīvi. Attiecībā uz Latviju, saistībā ar robežas šķērsošanu no citām valstīm, diplomāti un viņu ģimenes locekļi izpilda nosacījumus par pašizolāciju, kā tas tiek regulēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 360," uzsver Krievijas vēstniecībā.

"Jā. SPKC ir informācija par 2 saslimšanas gadījumiem un atklāts arī to avots. Skatoties uz pēdējo laika posmu katrs 3 ir no ārvalstīm un tā tas bija arī šajā gadījumā," saka SPKC preses sekretāre Ilze Arāja. Krievija ir viena no valstīm, kuru Covid-19 izplatības tiek rekomendēts neapmeklēt. Kopš septembra sākuma valstī ik dienu tiek atklāti ap 5000 jaunu saslimšanas gadījumu.