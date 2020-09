Jauni Covid-19 gadījumi reģistrēti trīs pašvaldībās

Viens jauns inficētais reģistrēts Olaines novadā, bet vēl divi kādā no novadiem, kur vēsturiski saslimušo skaits nekad nav pārsniedzis piecus gadījumus, tādēļ to precīzs skaits netiek atklāts.

Pa diviem saslimušajiem ir vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Viens saslimušais ir arī bērns līdz deviņu gadu vecumam. Vēl pa vienam saslimušajam ir vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 20 līdz 29 gadiem un viens ir vecāks par 70 gadiem.