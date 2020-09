Pasauli šokē vīrietis, kurš notetovējis visu ķermeni ar melnu tinti

Šveicietis Janniks Riks pavadījis 400 stundas no savas dzīves, lai pārklātu ķermeni ar melnu tinti. Vienīgais izņēmums ir viņa seja un muguras daļa, uz kuras angļu valodā rakstīts "Velns".

Viss sākās 2016. gadā, kad Janniks internetā atrada vīrieša fotogrāfiju, kura ķermenis bija pilnībā notetovēts melnā krāsā. Pēc tam viņš nolēmis izdarīt to pašu. Sākumā viņš noklājis tikai vienu no rokām, tomēr viņa aizraušanās ar sāpēm bija tik liela, ka viņš ātri notetovēja sevi no galvas līdz kājām.