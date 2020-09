Karantīna arī Rīgas "Dinamo"? Pieci pirmdien atklātie Covid-19 gadījumi saistīti ar Rīgas hokeja klubu

Centrā nesniedza informāciju, kas ir sasirgušie, proti, vai to vidū bijuši tikai spēlētāji. Jau iepriekš tika ziņots, ka "Dinamo" komandā ar Covid-19 saslimuši pieci hokejisti un divi komandas personāla dalībnieki, tādējādi tagad ar komandu saistīti vismaz 12 Covid-19 gadījumi.

Pēc epidemiologa paustā, visiem cilvēkiem, kas bija kontaktā ar inficētajiem, neraugoties uz to, vai viņi ir spēlētāji, ir noteikta mājas karantīna. Perevoščikovs norādīja, ka šajā gadījumā, iespējams, nevarēs izolēt tikai atsevišķos saslimšanas gadījumus, tādējādi mājas karantīna varētu tikt noteikta visai komandai.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka no visiem Covid-19 gadījumiem, kas atklāti aizvadītās diennakts laikā, 24 saslimušie ir kontaktpersonas, no kuriem 19 ir kāda pārtikas nozares uzņēmuma darbinieki. Astoņi saslimušie ir atgriezušies no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Turcijas un ASV. Vēl divām personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.