Foto ⟩ Ielūkojies, kā izskatīsies jaunais "Krasta City" biznesa komplekss

"Vispirms vēlamies izteikti lielu pateicību visiem konkursā dalībniekiem – gan par investēto laiku, gan piedāvāto redzējumu. Žūrijai nebija viegli pieņemt lēmumu; to apliecina arī fakts, ka kopumā konkursā ir pieci laureāti. Diemžēl mēs varam realizēt tikai vienu no piedāvājumiem, un šoreiz lēmums nosliecās par labu "Arrow Architects ApS" redzējumam, kas arī kalpos par pamatu visas teritorijas attīstīšanai kopumā, to sākot ar pirmo kārtu, kuras ietvaros tiks izbūvēta projektam nepieciešamā infrastruktūra, un labiekārtota pieguļošā teritorija," uzsver "Krasta City" SIA pārstāvis Marti Krass.