Vairāki "Olainfarm" akcionāri vērsušies FKTK

Farmācijas kompānija AS "Olainfarm".

Zāļu ražotāja AS "Olainfarm" akcionāri, kas pārstāv 17% no pamatkapitāla - Nika Saveljeva, Igaunijas uzņēmums "Olfim", kā arī AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" -, otrdien notikušajā "Olainfarm" akcionāru kārtējā sapulcē apstrīdēja un iebilda pret vairākiem uzņēmuma gada pārskata posteņiem un par šo faktu ir vērsušies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), aģentūru LETA informēja "Olfim" pilnvarotais pārstāvis Sandis Petrovičs.