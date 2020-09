Kariņš: Sākot ar 2022. gadu tiks īstenota ģimenes atbalsta reforma

Lai lemtu par atbalstu, IZM ir jāizvērtē studenta sociāli ekonomiskie aspekti, mācību snieguma rādītāji, vecuma slieksnis, studiju vietu pieejamība un citi aspekti. IZM jāpiedāvā atbalsts integrējot to kopējā izglītības sistēmā, savukārt nepieciešamo finansējumu 2021.gadā jānodrošina no rezervētā finansējuma demogrāfijas pasākumiem. Paredzams, ka IZM izstrādātie noteikumi stāsies spēkā 2021.gada 1. septembrī.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) atzina, ka reformu ģimenes atbalsta sistēmā neizdosies īstenot jau nākamgad, jo reformas ieviešanai nepieciešamas nopietnas izmaiņas normatīvajos aktos. "Līdz ar to mēs nonācām pie secinājuma, ka ar 2021. gada 1. janvāri nav iespējams ieviest šo lietu. LM turpinās izstrādāt normatīvos aktus, tomēr lielākais klupšanas akmens ir IT sistēmu piemērošana. Mēs visi sapratām, ka no nākamā gada to nevar fiziski īstenot," skaidroja finanšu ministrs.