TV ekrānos pirmizrādi piedzīvos filma par Pistoriusu

Covid-19 radītās pandēmijas apstākļos "ESPN Films" kārtīgi pastrādājusi pie projekta "30 for 30 documentaries", kas savā arhīvā tur arī nu jau slaveno "Last Dance" filmu, kuras galvenais varonis ir Maikls Džordans.

Šī projekta laikā plašākai sabiedrībai bija iespēja vērot arī filmas "LANCE", "Be Water", "Long Gone Summer", bet šīs nedēļas nogalē tām pievienosies arī "The Life and Trials of Oscar Pistorius".