Spīdzināšana, klīniskā nāve, izvarošana. Baltkrievijā aizturēto protestētāju stāsti

HRW intervēja 27 cilvēkus, kuri tika aizturēti laikā no 8. līdz 12. augustam. To vidū bija 21 vīrietis un sešas sievietes. Organizācija runāja ar vēl 14 cilvēkiem - brutālo aizturēšanu aculieciniekiem, mediķiem un aizturēto radiniekiem, kā arī izpētīja 67 video un rakstiskas liecības.

Trīs mediķi apstiprināja, ka esot aprūpējuši daudzus protestētājus un tos, kuri bija izlaisti no īslaicīgās aizturēšanas vietām. Daži mediķiem esot lūguši neiesniegt ziņojumu par vardarbības ceļā gūtiem savainojumiem, kā to nosaka likums, jo baidījušies no atriebības.