Jaunākā informācija par Covid-19 izplatību valstī

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem četri ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa diviem vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Inficējies ir arī viens bērns vecumā līdz deviņiem gadiem un pa vienam inficētajam ir arī vecuma grupās no desmit līdz 19 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un virs 70 gadiem.