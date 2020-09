Briedis: Ceru sajust enerģiju no faniem, kas mani atbalstīs pie TV ekrāniem

"Viņš ir cīņas gaitā prot ļoti veiksmīgi pielāgoties savam sāncensim, kā arī ir apveltīts ar spēcīgu sitienu," Brieža teikto par Dortikosu citē "The Ring". "Dortikoss ir pieredzējis bokseris."

"Viena lieta ir analizēt viņa līdzšinējās cīņas un mīnusus TV ekrānā, kas cits ir to piedzīvot ringā. Viņa vājās vietas redzēšu, tikai sākoties cīņai," pauda Briedis.

"Pagājis ilgs laiks kopš manas pēdējās cīņas Latvijas publikas priekšā. Nemāku teikt, kā tagad būs. Par to varēšu runāt tikai pēc cīņas. Vedīšu līdzjutēju enerģiju līdzi, un ceru to sajust arī no tiem, kuri mani atbalstīs pie TV ekrāniem," pastāstīja Briedis.