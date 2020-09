Nākamo nedēļu laikā inficēto skaits, visticamāk, augs, pauž Viņķele

Ministre norādīja, ka attiecībā uz ierobežojumiem "varam tikt cauri", ja visi kopīgi godprātīgi ievērosim dažus noteikumus, kā pirmo minot to, ka iesnu un klepu gadījumā ir svarīgi palikt mājās un nedoties uz darbu.

Attiecībā uz skolām pulcēšanās ierobežojumi pagaidām netiek plānoti: ja kādā no klasēm konstatēta inficēšanās ar koronavīrusu, tad izolēta tiek visa klase, un mācības norit attālināti.

Iepriekš izskanējis, ka, ja inficēto skaits pārsniedz 3% no testēto skaita, tad uzskatāms, ka infekcija valstī izplatās nekontrolēti. Taču Viņķele uzsvēra, ka svarīgi katru inficēšanās skaita pieaugumu vērtēt atsevišķi, lai nav tā, "ka dēļ saslimšanas vienā uzņēmumā jāievieš ierobežojumi visā valstī."

Atbildot uz jautājumu, kāpēc desmit dienu pašizolāciju nevar aizstāt ar Covid-19 testu, Viņķele skaidro, ka tas nav efektīvi. "Ir bijuši gadījumi, ka cilvēks atgriežas no ārzemēm, veic testu, kas ir negatīvs, bet vēlāk parādās simptomi, un, veicot atkārtotu testu, rezultāts ir pozitīvs," tā Viņķele.

Tāpat arī nav plānots palielināt kumulatīvo Covid-19 saslimstības robežkritēriju no pašreizējiem 16 līdz 25 inficēšanās gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, pēc kura, iebraucot no attiecīgās valsts, jāievēro pašizolācija. Arī to iepriekš rosināja EM, taču premjers Krišjānis Kariņš (JV) ir striktas pozīcijas aizstāvis.