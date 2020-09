"Visi, kuriem ir apspalvojums, ir jāķemmē." Kāpēc jākopj mīluļa kažoks un kā izvēlēties piemērotāko ķemmi?

Mājdzīvnieka regulāra ķemmēšana atvieglo gan dzīvnieka, gan saimnieka dzīvi. "Ja netiek ķemmētas garspalvainās šķirnes, dzīvniekiem veidojas savēlumi. Tāpat kā cilvēkiem, tā arī dzīvniekiem, krīt ārā mati un no tiem kažoks ir jāatbrīvo. Tā, protams, ir higiēna," norāda Madara, piebilstot, ka regulāra ķemmēšana arī palīdz uzturēt tīrību saimnieka mājās.

Ķemmēšanas biežums katram mīlulim var atšķirties, jo galvenokārt tas ir atkarīgs no spalvas garuma. "Īsspalvainu suni, protams, jāķemmē pēc vajadzības. Piemēram, tad, kad ir šī sezonālā spalvu krišana. Ar garspalvainiem ir tā, ka jāķemmē gandrīz pēc katras pastaigas," stāsta speciāliste.

Eksperte norāda, ka garspalvainajiem ķepaiņiem savēlumi apmatojumā rodas gan no mitruma, gan no kombinezoniem. "Tas pats ar krūšu siksnām, kas šobrīd ir visai populāras. Svarīgi pēc to nēsāšanas pievērst uzmanību suņa padusēm, kur visbiežāk arī izveidojas pinkas."