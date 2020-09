Neilgi pēc rītausmas otrdien, 22. septembrī, Spānijas ziemeļrietumu piekrastē Grīms Volkers sajuta, ka viņa 15 metrus garā jahta sāk dreifēt un raustīties. Vīrietis sākumā domāja, ka kaut kas nogājis greizi ar mehānismu, bet tad viņš ieraudzīja, kas bija pie vainas - jahta trāpījusies ceļā saniknotiem zobenvaļiem, vēstī laikraksts "The Guardian".

"Kamēr stūre tika izrauta man no rokām, viens no zobenvaļiem pamatīgi saskādēja klāju," stāsta vīrietis.

Es redzēju viņa galvu, tā bija tik masīva," atminas Volkers. "Vaļi pārvaldīja jahtu, stūri nevarēja kontrolēt. Ja es mēģinātu to turēt - man būtu lauztas rokas, jo tā griezās pārāk strauji."

Kamēr vaļi no apakšas postīja jahtu, kas svaidījās no vienas puses uz otru, uz klāja brieda nāves bailes. Volkers piezvanīja Jūras glābšanas koordinācijas centram. Centrā viņam ieteica apturēt jahtu, uzvilkt glābšanas vestes un sēdēt cieši, piebilstot, ka zobenvaļi, iespējams, pēc kādām 10 minūtēm zaudēs interesi.

Aplēses izrādījās optimistiskas, un trijnieks, kurš no Spānijas pilsētas Almeres dienvidaustrumos devās uz mājām Skotijā, 45 minūtes sēdēja cieši saspiedušies ar uzvilktām glābšanas vestēm un sakrāmētu koferu ielokā.

Viņi stundu brauca ar ātrumu no viena līdz trim mezgliem, pirms ieslēdza motoru un devās uz ostu, kuru galu galā sasniedza 10 stundas vēlāk.

"Zobenvaļi lielākoties var nopietni aizskart vidēja izmēra jahtas vai burātāji, kuru garums ir 15 metri vai mazāks," paziņoja Spānijas Transporta ministrija. "Visas sadursmes ir notikušas no divām līdz astoņām jūras jūdzēm no krasta un laikā, kad kuģīši brauca ar ātrumu no pieciem līdz deviņiem mezgliem."