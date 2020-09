VIDEO ⟩ Valsts "galvenais" psihiatrs atklāj pandēmijas laika "visievainojamākā cilvēka portretu"

"Savādi, ka runājot par Covid-19 krīzi, Latvija pašlaik ir labā situācijā, ja uz to raugās no inficēšanās gadījumu skaita puses un nāves gadījumiem. Līdz ar to sabiedrībā sāk parādīties uzskats, ka slimība ir mīts un tiek pārspīlēta. Daudziem šķiet, ka nav jāreaģē ar ierobežojumiem - tiesa, tas ir novērojams arī citur, protestē cilvēki visā Eiropā," situāciju izklāsta eksperts.