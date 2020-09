Latvijā radīts maksājumu rīks, kas ļauj interneta veikaliem būt tikpat ērtiem kā "Amazon"

Viens no piemēriem, kas tika minēts kā ideāla iepirkšanās pieredze, bija tieši "Amazon", "Ebay", "Aliexpress". Pircēji novērtē, ka ir viens risinājums, kas ļauj ātri, ērti un vienkārši iepirkties pie dažādiem tirgotājiem," saka Timofejevs.

Cilvēki ir noguruši no neskaitāmām parolēm un lietotājvārdiem dažādos interneta veikalos un risinājumos, tādēļ internetveikalu pircēji Baltijā līdz pat 80% gadījumu izvēlas iepirkties kā nereģistrēti lietotāji, neizveidojot savu profilu, bet katru reizi pildot garas formas ar visu pirkuma veikšanai nepieciešamo informāciju.

"Lai gan cilvēki daudz ko iegādājas ārzemju veikalos, piemēram, "Amazon", tomēr daudzas lielākas, vērtīgākas, kā arī ātrāk nepieciešamas preces joprojām tiek iegādātas vietējos veikalos. Līdz ar to veidojas plaisa – cilvēki ir pieredzējuši ātru un ērtu iepirkšanās pieredzi citās vietās un līdzīgas ekspektācijas uzstāda arī attiecībā uz vietējiem veikaliem, taču diemžēl gana bieži tās netiek piepildītas. “Klix” ir radīts, ņemot vērā pircēju vēlmes un prasības, kā arī tirgotāju biznesa vajadzības. Protams, ka tika pētīti dažādi risinājumi, kas darbojas citur pasaulē, mācoties no citu sasniegumiem un pieļautajām kļūdām," skaidro Timofejevs.

"Pašlaik Latvijā mūs izmanto vairāk nekā 30 partneri, to vidū arī Jaunais Rīgas teātris, "Sony Centrs", "Spirits and Wine", "Liberi", kā arī daudzi citi. Vairāk nekā 20 veikali šobrīd ir procesā, lai ieviestu "Klix". Turpinām augt un jau tuvākajā laikā plānojam būt vairāk nekā 50 tiešsaistes veikalos," saka Timofejevs.

"Kli”" ieviešana ir izdevīga arī pārdevējam, jo gadījumā, ja pircējs ir ieinteresēts precē vai pakalpojumā un ir gatavs to iegādāties, ar pāris klišķiem to ir iespējams īstenot. Ērtāka un ātrāka apmaksa tiešā veidā ļauj palielināt veikala pārdošanas apjomus, samazinot pamesto pirkumu īpatsvaru un palielinot veiksmīgi apmaksāto pirkumu skaitu. Lai atvieglotu "Klix" ieviešanu, tiek piedāvātas vienkāršas integrācijas iespējas un pasaulē populārajām e-komercijas platformām arī spraudņi (plug-in), kas ļauj "Klix" ieviest bez sarežģītām integrācijām, nodrošinot iespēju "Klix" ieviest arī cilvēkiem bez IT zināšanām.