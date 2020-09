Jaunākā informācija par Covid-19 izplatību Latvijā

Sākotnēji tika ziņots, ka 17 saslimušie inficējušies no iepriekš zināmiem infekcijas avotiem, divas personas inficējušās ārzemēs - Ukrainā, bet desmit personām inficēšanās apstākļi vēl tika precizēti. Arāja informēja, ka uz šo pēcpusdienu jau noskaidrots, ka no visiem aizvadītajā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem 23 personas inficējušās no zināmām personām.