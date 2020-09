Ir pagājis apmēram mēnesis, kopš lielā daļā pasaules ir atsākušās mācības klātienē. Cilvēku viedokļi par to atšķiras, taču visvairāk izmaiņu mācību procesā izjūt tieši pedagogi un skolēni. Ar kādu britu skolotāja piezīmēm par dzīvi skolā pandēmijas laikā dalās portāls "The Guardian".

Pirmdiena. Vecāki pārmet cilvēktiesību pārkāpumus

Brīvdienās saņēmu 15 vecāku vēstules. Tajās sūdzējās gan par ierobežojumu nepietiekamību, gan par to pārmērīgu stingrību, kas pielīdzināma cilvēktiesību pārkāpumiem. Es gan no šīm diskusijām atturos - man tam vienkārši nepietiek spēka.

Otrdiena. Divi skolēni centās aizbēgt

Ir jūtams, ka bērni pa šo pusgadu no mācībām klātienē ir atraduši. Ne tikai komunikācijas ziņā, bet ir pasliktinājusies arī, piemēram, bērnu lasītprasme. Jaunajiem skolēniem bija liegta iespēja mierīgam pārmaiņu posmam, kurā iepazīt jaunos skolotājus un klasesbiedrus.

Ejot pa skolas pagalmu, pamanīju 7. klases skolēnu, kurš centies aizbēgt, lienot pāri ļoti augstam žogam. Tiesa viņu jau turēja divi darbinieki, kuri ar plašu smaidu man teica, ka zēns to pašu mēģinājis jau pirms nedēļas.

Vēl pēc stundas redzēju kādu meiteni lienam pāri tam pašam augstajam žogam. Šajā reizē darbinieku smaids, velkot bērnu lejā, bija noplacis. Dežūra pie žoga un bērnu vilkšana no tā neapšaubāmi paņem daudz enerģijas.

Trešdiena. Skolu pāršalc saslimstība

Sazinājos ar vairākiem citu skolu pedagogiem, kuri pastāstīja, kā viņiem lika rīkoties, kad iestādē tika atklāts koronavīruss. Vienai iestādei lika sūtīt mājās visus skolēnus, citā iestādē mājās sūtīja vien to bērnu, kurš sēdējis blakus inficētajam, savukārt vēl citā lika sazināties ar speciālistiem. Man ir jābrīnās, ka esam šajā pandēmijā jau mēnešiem ilgi, bet joprojām neesam nonākuši pie vienotas sistēmas.

Ceturtdiena. Pirmais apstiprinātais Covid-19 gadījums

Tomēr cilvēkus skolā tas joprojām satrauc. Ņemot vērā, ka no visām pusēm tiek doti dažādi padomi, cilvēkiem nav skaidrības, kāda rīcība būtu vispareizākā.

Piektdiena. Es nezinu, cik ilgi šo vēl izturēšu

Esmu tiešām noguris no vakardienas neskaitāmajām vecāku ziņām, zvaniem un cilvēku komentāriem sociālajos tīklos. Un kā dēļ? Jo vienam skolēnam tika apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Esmu saņēmis pārmetumus par it kā citiem noslēpumā glabātiem inficēšanās gadījumiem. Tāpat, kā izrādās, inficējies esmu arī es pats, kā arī es pārkāpjot likumu, nesūtot visus skolēnus mājās. Daži man pārmet, ka es it kā neatļaujot lietot roku dezinfekcijas līdzekli, kamēr citi vecāki ir paziņojuši, ka nekad savu bērnu vairs uz šo skolu nevedīs. Šie pārmetumi ir absurdi, un esmu no tiem noguris.