Rīgā no ugunsgrēka piecstāvu dzīvojamā mājā izglābti 16 cilvēki

No piedūmotās ēkas seši cilvēki izglābti ar autokāpnēm, savukārt desmit cilvēkus ugunsdzēsēji glābēji no telpām izveda ar glābšanas maskām. Savukārt 41 cilvēks tika evakuēts, proti, viņu izvešanai no ēkas palīglīdzekļi nebija nepieciešami.