Otrdienas horoskops: 29. septembris

VĒRSIS Svarīgi būt apdomīgākam materiālajā plānā, atturēties no finansiālajām avantūrām. Labāk parūpējies, lai ikdienas pienākumi tiktu paveikti godam, nepieļauj paviršības juridiskajās niansēs.

LAUVA Lielāku interesi nekā ierasts radīs ar mākslu saistītās lietas. Sevišķi spilgti to izjutīs Lauvas, kuras profesionāli saistītas ar radošo jomu. Attiecībās ar pretējo dzimumu būsi patiesi koķetīgs.

SVARI Lielisks brīdis, lai nedaudz atietu malā no ierastajām lietām un palūkotos uz notiekošo no filozofiskā viedokļa. Pastāv reālas iespējas necerēti ātri atskārst, ko patiesībā vēlies no dzīves.