29. septembrī svinamo vārdu skaidrojumi: Mihails, Miķelis, Miks, Mikus

Drosmīgs un radošs talants. Viņam piemīt gaume un izsmalcinātība. Noslēpumains raksturs, par kuru var izvirzīt tikai minējumus. Kā šķetinās Mihaila mūžs, to zina vienīgi viņš pats. Dažkārt Mihails piemirst, ka spēks nerodas no šaubām, sacelšanās vai ņirgām, tas aug no mīlestības.