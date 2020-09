Arī Rīgas pašvaldības policijā, iespējams, darbojušies "Saskaņas" fiktīvie konsultanti

Pašvaldības policijas darbiniekiem nav aizliegts iesaistīties politikā. Rublovskis no 2014.gada bija partijas Saskaņa biedrs. Neveiksmīgi kandidējis uz Saeimu. Sešu gadu laikā partijai ziedojis 2000 eiro, biedru naudās samaksājis 3000 eiro.

28.jūlijā reģistrēta Demokrātijas aizsardzības biedrība, kur Rublovskis ir valdē. Tur darbojas arī a/s Latvijas gāze valdes locekle Elita Dreimane, kas 2015.gadā bija spiesta aiziet no Valsts kancelejas direktores amata, kad viņai anulēja pieeju valsts noslēpumam. Valdē ir arī bijusī KNAB priekšnieka vietniece Ilze Jurča, savulaik atlaistais Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks, tagad sporta funkcionārs Māris Liepiņš un odiozais publicists Sandris Točs. Viens no biedrības mērķiem ir popularizēt Latvijas valstiskumu kā vērtību, ņemot vērā arvien pieaugošo pārnacionālo veidojumu ietekmi uz Latvijas dalību dažādās starptautiskajās organizācijās.