Daudzviet Teksasas ūdensapgādē atrasta smadzenes ēdošā amēba

Saskaņā ar Slimību kontroles un profilakses centra datiem smadzenes ēdošā amēba parasti sastopama augsnē, siltajos ezeros, upēs un karstajos avotos. To var atrast arī slikti uzturētos vai hlorētos baseinos.

Incidents sākās 8. septembrī, kad pilsēta tika informēta par sešus gadus vecu zēnu, kurš tika hospitalizēts ar amēbu. Inficēšanās avots tika meklēts divās vietās: ūdens strūklakas "šļakatu laukumā" Džeksona ezera centrā un ūdenī, kas nāca no šļūtenes zēna mājās, teikts pilsētas paziņojumā.

Atbildīgās iestādes uzsver, ka, lai gan "Naegleria fowleri" infekcijas ir retas, lielākā daļa no tām ir letālas. No 2009. līdz 2018. gadam ASV tika ziņots tikai par 34 infekcijām. No šiem gadījumiem 30 cilvēki inficējās publiskās atpūtas vietās.