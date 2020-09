Ekonomikas ministrs: Covid-19 otrā viļņa laikā svarīgi būs sabalansēt veselības un ekonomikas nozares

Ministrs uzsvēra, ka Eiropas Komisijas (EK) rekomendācijas nosaka - pašizolācija jāievēro ceļotājiem no Eiropas valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais saslimšanas rādītājs sasniedz 50 cilvēkus.

"No šodienas nekursē prāmis no Rīgas uz Helsinkiem. Sadarbība ar Somiju ir apstājusies. Ir interesanti, ka parasti esam centīga valsts, ieklausīties EK rekomendācijās. Citas valstis sekoja rekomendācijai un to ieviesa. Desmit dienas pašizolācijā ir pārāk smags solis. Varam runāt par testēšanu iebraucējiem," sacīja Vitenbergs.