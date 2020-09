Kardašjanu māsas ģimenes izjaucēja un bijusī labākā draudzene ir attiecībās ar NBA basketbolistu

Pērn norisinājās pamatīgs skandāls Amerikas populārākajā ģimenītē: realitātes šova "Keeping Up With the Kardashians" zvaigznes Kailijas Dženeres labākā draudzene Džordina Vudsa kādā mājas ballītē maigojusies ar Kailijas pusmāsas Hlojas Kardašjanas meitas Trū tēvu, NBA basketbolistu Tristanu Tomsonu. Tagad Džordinai pēc pusotra gada nozušanas no starmešu gaismas izdevies izveidot attiecības ar citu NBA basketbolistu.