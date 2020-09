Foto ⟩ Sezonas aktualitātes - kas jauns un moderns ķepaiņiem šoruden?

Ķepaiņa labsajūtai

Viens no šīs sezonas jaunumiem veikalā "PetCity" ir "District 70" kaķu nagu skrāpji. Tas ir daudzfunkcionāls rīks, jo ir ne vien skrāpis, bet arī mantiņa.

Veikala vadītāja stāsta, ka svarīgi ir atcerēties skrāpjus savam mīlulim pirkt jau agrā vecumā, lai kaķēns jau no agras bērnības būtu pieradināts nagus asināt vienā vietā, nebojājot tapetes vai dīvānu. Tomēr, arī lielākiem kaķiem, kas jau raduši plēst tapetes, skrāpi pirkt ir vērts - tam nekad nav par vēlu, stāsta veikala "PetCity" vadītāja.

Beāte atklāj, ka pati nesen raudzībās kaķēnam uzdāvinājusi vienu no šiem skrāpjiem un kaķis ar to spēlējies visu vakaru.

Gultiņa ir ne vien skaista, bet arī ļoti mīksta un ērta, par ko īpaši priecīgs būs ķepainis. Tāpat gultu ir viegli kopt - lai to būtu ērti izmagāt, gultas guļamo daļu ir iespējams izņemt.

Arī šīs samta gultiņas ir ļoti mīkstas un patīkamas dzīvniekam, kā arī draudzīgās cenas un interesantā dizaina dēļ to iemīļojuši daudzu ķepaiņu saimnieki. Arī kopšana ir ļoti ērta - zemā temperatūrā gultiņu drīkst mazgāt veļasmašīnā, kā arī veikalā pieejami dažādi kopšanas līdzekļi, kas palīdzēs ar traipu un smaku noņemšanu.

Kaut gan vasara ir aiz muguras, piedzīvojumi nebeidzas un tiem, kuri iemīļojuši ņemt savu četrkājaino draugu līdzi it visur, noderēs "Love Story" multifunkcionālā pudele. Ar to jebkurš izbrauciens un kafejnīcas apmeklējums ir vienkāršs - pudele saliktā veidā aizņem ļoti maz vietas, bet, kad vien nepieciešams, to iespējams transformēt ērtā ūdens traukā.