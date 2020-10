Uzzini savējo! Kādas ir piecas mīlestības valodas

Katrs no mums atšķiras mīlestības saņemšanas veidos. Mācoties dāvināt mīlestību tādā veidā, kā mūsu partneris to vislabāk var saņemt, un, lūdzot partneri dot mums mīlestību tādā veidā, kā mēs to varam saņemt, varam izveidot ciešākas attiecības.