Ņem vērā! Makrona vizītes laikā Rīgā ierobežos satiksmi

Šodien no plkst. 7 līdz plkst. 19.30 aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Pils laukumā, Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam un Mazajā Pils ielā, posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Tāpat būs aizliegts apstāties un stāvēt šodien no plkst. 12 līdz plkst. 23 un 30. septembrī no plkst. 7 līdz plkst. 13.30 Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai.

30. septembrī no plkst. 7 līdz plkst. 11.30 apstāties un stāvēt būs aizliegts Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu, Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Vaļņu ielu un Brīvības laukumā.

Savukārt no plkst. 7 līdz plkst. 11 apstāties un stāvēt liegts Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai.

Tāpat ierobežojumi būs spēkā no plkst. 8 līdz plkst. 11.15 Raiņa bulvāra kreisajā pusē, posmā no Reimersa ielas līdz Brīvības bulvārim; no plkst. 6 līdz plkst. 11 pie ēkas Jāņa Rozentāla laukumā 1 un no plkst. 11.30 līdz plkst. 12 Rātslaukumā.

Šodien no plkst. 18 līdz plkst. 22.15 tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju, elektroskūteru, velosipēdu un velorikšu kustība Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas), Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā, Pils laukumā, Poļu gātes un Pils ielas krustojumā.

Bet 30. septembrī tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju, elektroskūteru, velosipēdu un velorikšu kustība Krišjāņa Valdemāra ielā, posmā no Kalpaka bulvāra līdz Elizabetes ielai, pie ēkas Brīvības bulvārī 36, pie ēkas Raiņa bulvārī 7, pie ēkas Mūkusalas ielā 3, Brīvības laukumā.

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.

Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju 30. septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.30 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā aizliegs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanāla posmā no Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas gājēju tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.

Oficiālā vizītē šodien Latvijā ieradīsies Francijas prezidents Emanuels Makrons ar kundzi Brižitu Makronu, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Pirmajā vizītes dienā Makronam plānota tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu Rīgas pilī, kur abas puses pārrunās reģiona drošības jautājumus, tai skaitā attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju. Tāpat prezidenti runās par Eiropas Savienības nākotni un Eiropas Zaļo kursu, tiks diskutēts par demokrātijas attīstību un sabiedrības iesaisti demokrātijas procesos.

Plānots, ka Makrons ar Levitu pārrunās arī izaicinājumus dialogā ar sabiedrību, ko rada dezinformācija un sociālo mediju ietekmes nostiprināšanās, kā arī pievērsīsies jautājumiem par digitālo transformāciju, norādīja Valsts prezidenta kancelejā.

Pirms abu prezidentu tikšanās notiks oficiālā Makrona un viņa kundzes sagaidīšanas ceremonija laukumā pie Rīgas pils, vēlāk sekos abu prezidentu paziņojums presei un pēcāk sarunas vedīs abu valstu delegācijas.

Savukārt vizītes otrajā dienā plānota Francijas prezidenta tikšanās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un abu amatpersonu preses konference. Pēc tam Makrons apmeklēs Latvijas Okupācijas muzeju, kam sekos svinīgā ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.

Turpinājumā Francijas prezidents dosies pastaigā pa Vecrīgu, pēc kā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā paredzēta apaļā galda diskusija par demokrātiju digitālajā laikmetā.

Diskusijā piedalīsies Levits, Makrons, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, fonda atvērtai sabiedrībai "Dots" izpilddirektore un sarunu festivāla "Lampa" direktore Ieva Morica, domnīcas "Sabiedriskās politikas centrs Providus" direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka un Latvijas ANO Jauniešu delegāte Natālija Knipše.