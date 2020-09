Video, kurā atmaskoti Baltkrievijas spēka struktūru darbinieki, autors atzīst - algoritms vēl nav gatavs

Video pavisam tika identificēti astoņi cilvēki. Portāls "Meduza" pamanīja, ka "Telegram" kontā "Karateli Belarusi", kurā tiek publicēta spēka struktūru pārstāvju personīgā informācija, atrodami dati par septiņiem Maksimova video redzamajiem cilvēkiem. Vienu no vīriešiem nepareizi bija identificējis gan "Telegram" kanāls, gan arī Maksimovs, kurš par to vēlāk paziņoja video aprakstā.

Maksimovs ir baltkrievu videospēļu izstrādātājs, kurš dzīvo Kalifornijā, ASV. Savu karjeru viņš sāka kā 3D mākslinieks "Wargaming" Baltkrievijas birojā, bet pēc pārcelšanās uz Losandželosu sāka strādāt kompānijā "Naughty Dog", kur drīz vien tika paaugstināts līdz mākslinieciskā direktora amatam un strādāja pie spēlēm "Uncharted" un "The Last of Us". Viņa jaunākais projekts ir uzņēmums "Promethean AI", kas ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerē 3D saturu datorspēļu izstrādē.