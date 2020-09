Linda Abu Meri atklāj, kā Hosams viņu lutina

Viņa turpina: "Viņš vispār ir skaisto pārsteigumu meistars. Hosams mani ļoti lutina, un man liekas ļoti svarīgi, ka vīrietis to dara, un arī sievietei jālutina vīrietis. Jāieklausās, ko otrs cilvēks vēlas, un jāpārsteidz tieši ar to. Hosams šai ziņā ir ļoti vērīgs un klausīgs – reiz cita starpā ieminējos, ka veikalā pasmaržoju kādas smaržas. Nekādā gadījumā neminēju to ar domu, lai man nākamajā dienā uz pusdienas laiku tās jau būtu mājās, bet tā notika."