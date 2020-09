Koroļova sniedz pirmo interviju pēc Tarzāna krāpšanas: Vīriešiem ir vieglāk - viņi aiziet pa kreisi un it kā uzlabo situāciju

"Sievietēm nevajadzētu aizmirst, ka šajā krīzes periodā notiek visas sliktākās lietas ģimenē. Vīri šajā periodā dodas pie jaunākām, jo ne vienmēr var dalīties ar jums šajās sajūtās. Tā kā gadās, ka jums ir pusmūža krīze, bet jūsu vīram tieši pretēji - viņa testosterons ir ārpus rāmjiem, viņš vēlas uguni. Vai arī notiek otrādi. Vīram jau ir viss, viņš guļ uz dīvāna, viņam ir alus, futbols, un viņš vairs neko negrib. Bet sieva viņam blakus nokalst, neko no viņa nedabū.

Redzi, vīriešiem tas ir vieglāk - viņš aiziet pa kreisi un it kā uzlabo situāciju. Bet sievietes tā nevar, viņas tomēr ir ģimeniskas, īpaši tās, kas sen dzīvo kopā un kurām ir mājas un bērni. Viņām tas ir daudz grūtāk," teic mūziķe.

"Tobrīd sievietei vienkārši sevi ir jāsakopj. Jāizmet vecais skapis un jāiegādājas kas jauns. Jāpiespiež sevi to izdarīt. Tas ir ļoti svarīgi," norādīja Koroļova.

Atgādinām, ka atzīšanos neuzticībā Koroļovai Tarzāns publiskoja 15. septembrī, taču nu to ir izdzēsis.

Tarzāns esot uzaicinājis pie sevis uz mājām divas sievietes, kuras Koroļovai un viņas vīram nozagušas dārglietas vairāku tūkstošu vērtībā. Tāpat tika paziņots, ka viena no sievietēm - Anastasija Šuļženko - no Tarzāna it kā esot stāvoklī, kas izrādījās meli.