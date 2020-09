Viljamsa traumas dēļ izstājas no "French Open"

"Pēc "US Open" nebija pietiekami daudz laika, lai sadziedētu ahileja cīpslu. Pat staigāju ar grūtībām, kas nozīmē, ka ir pienācis laiks rehabilitācijai," skaidroja tenisiste.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.