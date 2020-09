Stiprinam imunitāti! Četri dārzeņi, kas ir pārbagāti ar C vitamīnu

Ir sācies gada tumšais laiks, kas nozīmē, ka mūsu ķermenim jo īpaši nepieciešams C vitamīns, kas palīdz korektai imūnsistēmas darbībai. To, kādi garšīgi, veselīgi un lēti rudens dārzeņi ir īpaši bagāti ar C vitamīnu, atklāj "Good house".