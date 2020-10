Ņem vērā! Filmēšanas laikā ierobežos satiksmi vairākās ielās Rīgā

No šodienas plkst.18 līdz 3.oktobra plkst.22 Peitavas ielā tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, posmā no Peitavas ielas un Kalēju ielas krustojuma līdz ēkai Peitavas ielā 9.

3.oktobrī no plkst.7.30 līdz plkst.11 Anglikāņu ielā, pie ēkas Anglikāņu ielā 5, tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.

6.oktobrī no plkst.8.30 līdz plkst.23.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana pie Dzirnavu ielas un Turgeņeva ielas krustojuma.

2.oktobrī no plkst.9 līdz plkst.11.30 īslaicīgi tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība līdz piecām minūtēm Alksnāju ielā, posmā no Mārstaļu ielas līdz Vecpilsētas ielai, un Mārstaļu ielā, posmā no ēkas Mārstaļu ielā 8 līdz ēkai Mārstaļu ielā 10.