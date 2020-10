Viņķele: Lielais saslimušo skaits ir signāls sabiedrībai, ka Covid-19 nav izdomājums

"Lielais saslimušo skaits ir signāls sabiedrībai, ka Covid-19 nav izdomājums un tas ir, kā teiktu tautas valodā, ārkārtīgi lipīgs. Tikai kopīgiem spēkiem sadarbojoties, to varam ierobežot, jo saslimšanas gadījumu kopskaitu palielināja vairāki faktori, proti, viens no tiem bija tas, ka tika veikta plašāka testēšana, gan arī tas, ka atšķirībā no situācijas pavasarī skolas nav ciet un mācības turpinās klātienē, tādējādi palielinot iespējas inficēties," stāstīja ministre.