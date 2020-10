Covid-19 apkarošanai nolemj ieviest personu uzraudzības informācijas sistēmu

Grozījumi nosaka, ka personai par noteiktā pienākuma iekļaut ziņas personu uzraudzības informācijas sistēmā nepildīšanu piemēros naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.

Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš iepriekš Saeimas atbildīgajā komisijā skaidroja, ka personām sistēmā būs jāreģistrējas 48 stundu laikā, līdz ar to iedzīvotājiem būs pietiekams laiks, lai atrastu iespēju anketas aizpildīšanai. "Ja cilvēks, piemēram, ir gados un viņš nepārzina informācijas tehnoloģijas, tad viņš varēs atrast radiniekus, ar kuru palīdzību anketu aizpildīt," piebilda Vītoliņš.

Jau ziņots, ka no 16.jūlijā visiem starptautisko pārvadājumu pasažieriem pirms ieceļošanas Latvijā jāiesniedz pārvadātājam aizpildīta papīra anketa, norādot apmeklētās valstis, kontaktinformāciju un izvēlēto adresi, kur paredzēts aizvadīt pašizolācijas laiku, kā arī apliecinot, ka ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošība pasākumus.

Ņemot vērā trūkumus papīra anketas aizpildīšanai un policijas problēmas izkontrolēt to, vai no Igaunijas un tagad arī no Lietuvas ar privātajiem transportlīdzekļiem iebraucošās vai ar kājām robežu šķērsojušās personas ievēro pašizolāciju, IeM šajā laikā ir aktīvi strādājusi pie atbilstošiem praktiskiem un juridiskiem risinājumiem situācijas mainīšanai.