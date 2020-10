"Kāruma" zīmolā atgriezīsies daudzu iecienītā vārna

Viņa norādīja, ka ražotnes izveide uzņēmumam paver iespējas palielināt biezpiena sieriņu ražošanas apjomus un eksportu, kā arī drīzumā piedāvāt dažādus jaunus gardumus. No kopējās summas 3,25 miljoni eiro iztērēti ražošanas iekārtu iegādei, 2,25 miljoni eiro ceha būvniecībā. Savukārt vēl 750 000 eiro investēti infrastruktūras izveides projektā, ko plānots noslēgt šā gada beigās.

Viņa pauda, ka katram Latvijas iedzīvotājam kāds no "Kārums" produktiem būs vismīļākais tieši tā garšas dēļ. "Tādiem tiem arī jāpaliek, tādēļ produktu receptūras un garšas palika nemainīgas. Tas jau tas pats vecais labais "Kārums", tikai skaistāks - varētu būt labākais kompliments, ko mēs priecātos saņemt no pircējiem," teica Ražinska.

"Līdz ar vizuālajiem uzlabojumiem, piešķīrām "Kārumam" arī jaunu sociālo lomu, proti, vairot sabiedrībā veselīgu pašapziņu jeb spēju paskatīties uz sevi no malas un "pasmaidīt". Ar saviem produktiem un komunikāciju "Kārums" katru dienu cilvēkiem sirsnīgi un ar humoru centīsies atgādināt, ka ikvienu situāciju var vērst par labu, pasakot labu vārdu, sniedzot uzslavu, vai vienkārši uzcienājot ar sieriņu, kas uzlabo omu un ļauj justies novērtētam," atklāja Ražinska.

Tāpat grupā ir lielākais saldējuma ražotājs Igaunijā "Premia" un "Premia" Lietuvā, lielākais saldējuma ražotājs Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītājs "Hjem Is", saldējuma ražotājs Norvēģijā "Isbjorn Is", saldējuma ražotājs Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāji Baltkrievijā "Ingman Ice Cream" un Krievijā "Hladokombinat No.1". 2018.gadā "Food Union" atvēra arī divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā. "Food Union" nodarbināti vairāk nekā 3100 cilvēku.