Dumpis: Lokāli Covid-19 uzliesmojumi visā pasaulē ir normāla parādība

Viņš gan norāda, ka ierobežojumu efektivitāte būs atkarīga no tā, cik ļoti tos ievēros iedzīvotāji. Arī veselības ministre Ilze Viņķele mudina cilvēkus neatslābt, lai pēc iespējas ilgāk varētu izvairīties no atgriešanās pie stingrākiem ierobežojumiem. Tā, piemēram, sevišķi būtu jācenšas izvairīties no skolu slēgšanas.