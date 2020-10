Merzļikins nevar būt drošs - apskatnieks atklāj jaunāko informāciju no "Blue Jackets" nometnes

Kolumbusas "Blue Jackets" šajā starpsezonā, visticamāk, ir nopietna lēmuma priekšā, jo nedz faniem, nedz apskatniekiem nav šaubu, ka gan Elvis Merzļikins, gan Jonass Korpisalo ir spējīgi būt Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības pirmie vārtsargi. Tomēr Kolumbusā pie pirmā vārtu vīra lomas varēs tikt tikai viens no abiem talantīgajiem eiropiešiem.

LeBruns TSN maiņas darījumu apskatā skaidrojis, ka "Blue Jackets" vēl nav pieņēmuši lēmumu par to, kuram vārtsargam atvēlēt pirmā numura lomu.

Tāpat apskatnieks atklāja, kāds ir "Blue Jackets" optimālais mērķis, ko viņi maiņas darījumā vēlētos pret vienu no vārtu vīriem saņemt pretim: "Kolumbusa klausās, tas gan uzreiz nenozīmē, ka kaut kas notiks, bet maiņas darījumā viņi vēlētos iegūt pirmo divu maiņu līmeņa centra uzbrucēju."

Līdz ar to "Kraken" varēs nokomplektēt sastāvu no visu NHL komandu spēlētājiem. Protams, katrai vienībai būs iespēja arī pasargāt noteiktu skaitu spēlētāju. Šeit arī parādās jau pieminētā Merzļikina priekšrocība - latvieti "Kraken" nevarēs izvēlēties jebkurā gadījumā, kamēr Korpisalo noturēšanai "Blue Jackets" būs jātērē viena no ierobežotajā skaitā esošajām pasargāšanas kvotām.